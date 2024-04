In New York hat am Montag (15. April) der Straf-Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump begonnen. Es ist das 1. Mal in der Geschichte der USA, dass ein ehemaliger Präsident in einem Straf-Prozess angeklagt ist. Trump wird unter anderem vorgeworfen, Geld-Zahlungen an die frühere Porno-Darstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben. Donald Trump bekennt sich nicht schuldig.

Sollte Donald Trump schuldig gesprochen werden, droht ihm eine mehrjährige Gefängnis-Strafe. Diese Gefängnis-Strafe könnte auf Bewährung sein. Dann müsste Donald Trump nicht ins Gefängnis, sondern muss sich an strenge Regeln halten. Bei Nicht-Einhaltung drohen ihm dann weitere Strafen.