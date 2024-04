Der Iran hat am Wochen-Ende in der Nacht vom 13. auf 14. April zum 1. Mal in der Geschichte Israel direkt militärisch angegriffen. Dazu hat der Iran hunderte Raketen und Drohnen auf das Staats-Gebiet von Israel abgeschossen. Viele Länder dieser Welt nutzen spezielle Militär-Drohnen. Die Drohnen fliegen selbständig und können auf ganz bestimmte Ziele abgeschossen werden. Auch im Ukraine-Krieg werden militärische Drohnen eingesetzt.



Israel hatte sich gut auf einen Angriff des Iran vorbereitet. Die meisten der Drohnen und Raketen wurden von der Luft-Abwehr aufgehalten. Dabei wurde Israel unter anderem vom US-amerikanischen Militär unterstützt. Der Schaden in Israel war daher nicht so groß, wie befürchtet wurde.



Israel und der Iran sind seit dem Jahr 1979 befeindet. Damals ereignete sich im Iran die Islamische Revolution. Die alte Regierung wurde vertrieben. Seither ist ein geistlicher Führer das Staats-Oberhaupt des Iran. Der Führer sieht Israel als die größte Gefahr für die islamischen Länder an. Der Iran soll mehrere radikale Organisationen unterstützen, die Israel regelmäßig angreifen. Dazu gehört unter anderem die radikale Terror-Organisation Hamas. Die Hamas hat am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit mehr als 1.100 Toten in Israel angerichtet. Zahlreiche Menschen wurden entführt. Viele von diesen Geiseln sind noch immer nicht nach Israel zurückgekehrt. Nach dem Massaker hat Israel die Hamas angegriffen und im Gaza-Streifen herrscht Krieg.



Wie Israel auf den iranischen Angriff reagieren wird, ist noch unklar.