Nach dem 5 zu 0 Sieg gegen Werder Bremen war es klar. Bayer Leverkusen ist zum 1. Mal deutscher Fußball-Meister. Damit gibt es nach 11 Titeln in Folge von Bayern München wieder einmal einen anderen Meister.

Bayer Leverkusen ist in dieser Saison bisher noch ungeschlagen. Gegen Werder Bremen schaffte Bayer Leverkusen den 38. Sieg im 43. Pflicht-Spiel der Saison.

Der neue deutsche Meister kann auch noch in 2 weiteren Bewerben einen Titel gewinnen. In der UEFA Europa-League steht Bayer Leverkusen im Viertel-Finale. Das Hin-Spiel gegen West Ham United (England) endete mit 2 zu 0 Toren für Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen steht auch im DFB-Pokal-Finale. Im Finale spielen sie gegen Kaiserslautern. Das Finale findet am 25. Mai in Berlin statt.