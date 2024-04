Elfriede Jelinek ist in den französischen Kultur-Orden „Ordre des Arts et des Letters“ aufgenommen worden. Der Orden zählt zu den bekanntesten Orden in der Literatur. In Frankreich zählt Elfriede Jelinek zu den meistgelesenen deutschsprachigen Schrift-Stellern.

Elfriede Jelinek wurde außerdem 2004 mit dem Literatur-Nobel-Preis geehrt. Sie gehört zu den 10 deutschsprachigen Autoren, deren Bücher vom französischen Bildungs-Ministerium als sehr wichtig erklärt wurden.