In den beiden Ländern Russland und Kasachstan gibt es große Überschwemmungen. Kasachstan ist ein Land in Zentral-Asien, das an Russland grenzt.

In Kasachstan wurden bereits mehr als 86.000 Menschen gerettet und evakuiert. Evakuieren bedeutet, dass eine Person zum Beispiel aus ihrem Haus gerettet werden muss, weil es sonst zu gefährlich für sie dort wäre. Die Person muss dann für eine bestimmte Zeit woanders leben. Manchmal können Menschen nie wieder zurück an den Ort, an dem sie gelebt haben. Die Überschwemmungen in Kasachstan haben sehr große Schäden verursacht. In Kasachstan sind vor allem Gebiete im Norden und Westen betroffen.

Auch in Russland gibt es Überschwemmungen. Besonders betroffen in Russland sind Gebiete in den Regionen Ural und Sibirien. Einige Städte und Regionen haben den Not-Stand ausgerufen.