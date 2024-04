2025 findet in der Schweiz die Frauen-Fußball Europa-Meisterschaft statt. Derzeit läuft die Europa-Meisterschafts-Qualifikation. Am Dienstag trat das österreichische Team gegen das polnische Team an. Österreich konnte das Spiel mit 3 zu 1 Toren gewinnen.

Die Tore für Österreich schossen Sarah Puntigam, Lilli Purtscheller und Eileen Campell. Es war bereits das zweite Gruppen-Spiel. Das Spiel gegen Deutschland verlor Österreich mit 2 zu 3 Toren.