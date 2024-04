Laut einer Studie ist die Lebens-Erwartung zwischen 1990 und 2021 um 6,2 Jahre gestiegen. Das gaben Forschende der University of Washington bekannt. 2019 waren die häufigsten Todes-Ursachen Herz-Krankheiten, Schlag-Anfälle und Lungen-Erkrankungen. Corona war 2020 die dritthäufigste Todes-Ursache.

Während der Corona-Pandemie sank die Lebens-Erwartung um 1,6 Jahre. Dabei gibt es weltweite Unterschiede. In Teilen Asiens sank die Lebens-Erwartung während Corona um 0,4 Jahre. In Latein-Amerika stieg die Lebens-Erwartung mit 3,6 Jahren am höchsten.

Die Studie gab bekannt, dass Todes-Fälle durch Darm-Infektionen zurückgegangen sind. Zu Darm-Infektionen zählen zum Beispiel Durchfall.