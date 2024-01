Beatrix Karl war früher Wissenschaft- und Justiz-Ministerin. Sie hat Jus studiert und an der Universität Graz unterrichtet. Nun übernimmt sie eine wichtige Position. Beatrix Karl wird die Vorsitzende aller Pädagogischen Hoch-Schulen in Österreich. Pädagogische Hoch-Schulen sind Ausbildungs-Stätten für Lehrer. Davon gibt es 14 in Österreich.

Es ist das 1. Mal, dass eine Frau diese Position übernimmt. Im Jahr 2017 wurde Beatrix Karl Vize-Rektorin der Pädagogische Hochschule Steiermark, im Oktober 2022 dann Rektorin.

Die Steirerin hat auch in ihrer neuen Funktion viel vor. An den 14 pädagogischen Hoch-Schulen gibt es rund 21.000 Studierende. Für etwa 125.000 Lehrer werden dort auch Fort- und Weiterbildung angeboten. Ganz wichtig ist Beatrix Karl die Umgestaltung der Lehrer-Ausbildung.