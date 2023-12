Die deutschen Lok-Führer fordern bessere Arbeits-Bedingungen. Unter anderem wollen sie eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche und mehr Gehalt. Deshalb streiken sie ab Donnerstag-Abend für 24 Stunden in ganz Deutschland.

Menschen, die in Deutschland mit der Bahn reisen, müssen mit Verspätungen und Zug-Ausfällen rechnen. Aber auch in Österreich kann es dadurch zu Einschränkungen kommen. Denn von dem Streik sind auch Verbindungen nach Österreich betroffen. Starten wird der Streik im Personen-Verkehr am 7. Dezember um 22 Uhr. Er dauert dann bis zum 8. Dezember um 22 Uhr.