Kleidung, die in den Geschäften nicht verkauft wird, wird vernichtet. Wie viele Tonnen es genau sind, ist nicht bekannt. Fix ist: Das darf in Zukunft nicht mehr passieren. Darauf haben sich die Mitglieder der Europäischen Union geeinigt. In Zukunft müssen Unternehmen bekanntgeben, wie viel Kleidung aussortiert wird und warum.

Für kleine Unternehmen wird es Ausnahmen geben. Für mittlere Unternehmen gilt eine Übergangsfrist von 6 Jahren.