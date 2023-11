Die Kollektiv-Vertrags-Verhandlungen gehen weiter. Am Montag (27. November) verhandeln die Vertreter der Sozial-Wirtschaft, am Dienstag (28. November) die Vertreter des Handels und am Donnerstag (30. November) die Metaller.

Bei den einzelnen Branchen geht es in den Verhandlungen um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter für Mitarbeiter. Die Forderungen der Gewerkschaften liegen zum Teil noch weit über den Angeboten der Arbeitgeber. Das bedeutet, eine Einigung ist schwierig. Um ihre Forderungen durchzusetzen, drohen manche Branchen mit Streiks. Die Verhandlungen werden zeigen, wie es weitergeht.

Abgeschlossen und geeinigt

Abgeschlossen wurden vergangene Woche die Verhandlungen bei den Beamten. Diese erhalten durchschnittlich um mehr als 15 Prozent mehr Gehalt. Und auch die Pensionen der Beamten werden erhöht.