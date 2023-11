Neben den Unternehmen 878, 2801 und Uber bietet nun auch Bolt Taxi-Fahrten in Graz an. Das Unternehmen stammt ursprünglich aus Estland. Insgesamt zählt Bolt rund 150 Millionen Kunden. Nicht nur in Graz wird das Unternehmen unterwegs sein, sondern auch in Wien, Salzburg und im Burgenland.

Der Grund-Tarif für Tag- und Nacht-Fahrten beträgt 4,90 Euro. Gebucht werden können die Taxis entweder telefonisch oder per Handy-App.