Heute (20. November) stehen die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Fokus. Seit 1989 wird der Tag der Kinder-Rechte jedes Jahr gefeiert. In diesem Jahr wurde die UN-Kinderrechts-Konvention verabschiedet. Damit wurde allen Kindern auf der Welt einige Rechte zugesprochen - auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung.

Viele Kinder von Armut betroffen

Rund 20 Millionen Kinder sind in Europa von Armut betroffen. Davon leben 350.000 Kinder in Österreich. Zudem leben weltweit über 460 Millionen Kinder in einem Konflikt-Gebiet. Das gab Caritas Österreich bekannt. Über 150 Millionen Kinder sind von Kinder-Arbeit betroffen.