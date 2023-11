Die Bambi-Preise wurden vergeben. Der „Bambi“ ist einer der wichtigsten Fernseh-Preise in Deutschland. Er wird seit 75 Jahren vergeben.

Heuer wurden auch 2 Österreicher ausgezeichnet. Der Wiener Schauspieler Felix Kammerer erhielt einen „Bambi“ in der Kategorie „Schauspieler National“. Er wurde für seine Hauptrolle im Film „Im Westen nichts Neues“ ausgezeichnet. Der Film hatte bei den diesjährigen Oscars 4 Auszeichnungen bekommen.

Bereits ihren 4. „Bambi“ erhielt die Schauspielerin Senta Berger. Sie wurde für ihr Lebenswerk geehrt.

Weitere Auszeichnungen

Einen „Bambi“ in der Kategorie „Entertainment“ (zu Deutsch: Unterhaltung) erhielt Moderator und Sänger Giovanni Zarrella. Der Preis für „Schauspieler International“ ging an Mads Mikkelsen. In der Kategorie „Sport“ wurde die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ausgezeichnet.

Die schwedische Sängerin Zara Larsson erhielt den Preis in der Kategorie „Musik international“ und Karoline Herfurth bekam einen Preis für ihre Rolle in „Einfach mal was Schönes“.