Kanada wirft Indien Mord an kanadischem Staatsbürger vor

Kanadas Premierminister Justin Trudeau beschuldigt die indische Regierung der Ermordung eines kanadischen Staatsbürgers. Der Mann wurde im Juni in Kanada erschossen. Er war ein bekannter Sikh. Die Sikhs sind eine religiöse Gruppe in Indien. Einige Sikhs wünschen sich einen eigenen Staat auf indischem Staatsgebiet. Er gehörte zu dieser Gruppe und wurde in Indien als Terrorist gesucht.