Caritas startet Schulaktion für Familien mit wenig Geld

Ab nächster Woche beginnt in Ost-Österreich wieder die Schule. Vielen Eltern von Schülern kommt der Schulstart sehr teuer. Im Durchschnitt betragen die Gesamtkosten für Kinder in der Volksschule und Unterstufe rund 1.500 Euro pro Schuljahr. Die Caritas bietet nun in ihren Geschäften Schulsachen für ärmere Familien zum Sonderpreis an. Aber nur so lange der Vorrat reicht.