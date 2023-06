Ein Grund ist, dass zum Beispiel in Deutschland staatliche Unterstützungs-Maßnahmen wie Tank-Rabatt und das 9-Euro-Ticket oder das 49-Euro-Ticket die Inflation gedrückt haben. Sie wurde also auf einem niedrigen Niveau gehalten. In Österreich sind nach dem Senken der Mehrwehrtssteuer die Preise zum Beispiel in der Gastronomie gestiegen.

Viele Konsumenten achten stärker auf Preisänderungen bei Produkten, die sie häufig kaufen, wie Lebensmittel, Getränke oder Treibstoffe. Wenn diese Preise überdurchschnittlich steigen, empfinden die Menschen die Teuerung als wesentlich höher.

Erklärung: Inflation

Man bemerkt die Inflation daran, dass alles teurer wird. Deshalb nennt man sie auch Teuerung. Ist die Inflation niedrig, steigen die Preise nur leicht. Ist die Inflation hoch, dann steigen die Preise stärker. Bei Inflation wird das Geld immer weniger wert. Deshalb braucht man mehr Geld, wenn man sich etwas kaufen will.

Erklärung: Konsument

Konsumenten sind alle Menschen, die etwas kaufen. Dabei ist es egal, ob man zum Beispiel Essen, Kleidung oder ein Auto kauft. "Konsument" ist auch der Name von einer Zeitschrift für Konsumenten.