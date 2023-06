Insgesamt waren 80.900 Frauen und 32.500 Männer unfreiwillig unterbeschäftigt. Männer würden demnach auch mehr nach Vollzeit-Arbeit suchen und Frauen mehr nach Teilzeit-Arbeit.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.