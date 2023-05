Jeder 6. Österreicher leidet an einer Allergie

Rund 16 Prozent der Menschen in Österreich leiden an einer Allergie. Die meisten davon sind allergisch gegen Pollen, also Blütenstaub. An der 2. Stelle der Allergie-Auslöser liegt der Hausstaub. Das hat eine Umfrage ergeben. Weitere häufige Allergie-Auslöser sind Nahrungsmittel, die Sonne und Tierhaare.