Stadt Wien warnt vor gefälschten Flugblättern

Am Donnerstag hat die Stadt Wien eine Warnung ausgegeben. Derzeit befinden sich gefälschte Flugblätter im Umlauf. Sie sehen täuschend echt wie Flugblätter der Stadt Wien aus. Auf den Flugblättern wird behauptet, die Stadt Wien will per Los einfach Parkpickerl für Bewohner wegfallen lassen. So soll es dann weniger motorisierten Verkehr in der Stadt geben.