Das Pfingstwochenende wird meist sonnig

Am Pfingst-Wochende wird das Wetter in Österreich überwiegend schön. Am Freitag kann es oft noch wolkig sein, mit Höchsttemperaturen von 18 bis 24 Grad. Am Samstag wird es meist sonnig und die Temperaturen steigen auf 17 bis 25 Grad.