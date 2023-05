Tina Turner mit 83 Jahren gestorben

Die weltbekannte US-Sängerin Tina Turner ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus bei Zürich in der Schweiz. Weltberühmt wurde sie mit Liedern wie "Private Dancer", "Simply the Best", oder "We Don't Need Another Hero". Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren zurück ins Privatleben. Dies soll sie sehr genossen haben.