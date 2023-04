"Fridays For Future" protestierten vor dem Bundeskanzleramt

Am Freitag haben Aktivisten von "Fridays for Future" vor dem Bundeskanzleramt in Wien demonstriert. Die jungen Menschen machten am Ballhausplatz Lärm. Damit wollten sie darauf aufmerksam machen, dass in Österreich die Klima-Ziele klar verfehlt wurden. Das zeige ein Bericht des Umwelt-Bundesamtes.