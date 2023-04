29 Tote bei Brand in Pekinger Krankenhaus

Am Dienstag ist es in einen Krankenhaus in der chinesischen Hauptstadt Peking zu einem Brand gekommen. Dabei sind 29 Menschen gestorben. Die meisten von ihnen waren bettlägerige ältere Menschen. Mehrere Ärzte und Schwestern erlitten Brandverletzungen. Die Feuerwehr brachte bei dem Brand 142 Patienten in Sicherheit. 12 Personen wurden festgenommen.