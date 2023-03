2.000 Behausungen von Feuer in Rohingya-Flüchtlingslager zerstört

Am Sonntag hat ein Feuer in einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch rund 2.000 Behausungen vernichtet. Dabei wurden rund 12.000 Menschen in dem Flüchtlingslager namens Kutupalong obdachlos. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es aber nicht.