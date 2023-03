Feuerwehr löschte Schilfbrand im Nordburgenland

Am Donnerstag haben 15 Feuerwehren bei Winden am See am Neusiedler See im Burgenland einen Schilfbrand bekämpft. Schilf ist eine Pflanzenart, die am Ufer von Seen wächst. Gegen 11 Uhr war der Brand gelöscht. Insgesamt 300 Feuerwehrleute mit 60 Fahrzeugen und 5 Löschhubschrauber waren im Einsatz.