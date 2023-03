Hunderte Vergiftungsfälle an Mädchen-Schulen im Iran

Im Iran sind an Mädchen-Schulen Hunderte neue Fälle von Vergiftungen gemeldet worden. Allein in der nordiranischen Stadt Ardabil sind über 400 Schülerinnen an 11 Schulen betroffen. Fast 100 Mädchen wurden im Krankenhaus behandelt. In einigen Fällen soll der Zustand der Mädchen kritisch sein. An vielen weiteren Schulen wurden ähnliche Fälle gemeldet.