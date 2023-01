Warn-Streik am Flughafen Berlin-Brandenburg

Am Mittwoch hat es am Flughafen Berlin-Brandenburg in Deutschland einen großer Warn-Streik gegeben. Die Gewerkschaft rief die rund 6.000 Beschäftigten auf, bis Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Dadurch konnte kein einziges Passagierflugzeug abheben. Ursprünglich sollten 300 Flugzeuge mit insgesamt 35.000 Passagieren starten und landen. Auf der Strecke zwischen Berlin und Wien fielen 9 Flüge aus.