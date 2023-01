7 Tote nach Schüssen an 2 Tatorten in Kalifornien

In Kalifornien in den USA ist es am Montag erneut zu einer Schießerei gekommen. An 2 Tatorten in Half Moon Bay starben 7 Menschen, eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Der mutmaßliche Täter, ein 67-Jähriger, wurde festgenommen. Das Motiv für die Tat ist unklar.