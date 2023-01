In Österreich gibt es 2 Millionen Singles

Also Menschen, die keine Partnerin oder keinen Partner haben. Das sind etwa 30 Prozent aller Menschen in Österreich. Das hat eine Umfrage ergeben. Die meisten Menschen, die alleine sind, leben in Wien und in Vorarlberg. Am wenigsten Singles gibt es in Oberösterreich und Salzburg.