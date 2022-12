Slowene soll in Villach im Drogenrausch einen Mann erschlagen haben

In Villach in Kärnten ist ein 48-jähriger Italiener tot aufgefunden worden. Der Verdächtige ist ein 36-jähriger Slowene. Der Mann kam am Sonntag zur Polizeistation und sagte dort, er habe den anderen Mann im Drogenrausch erschlagen. In der Wohnung fanden die Beamten den Toten.