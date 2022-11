Trump will 2024 wieder US-Präsident werden

2024 will der ehemalige US-Präsident Donald Trump erneut zur Präsidentenwahl für die Republikaner antreten. Das kündigte er am Dienstagabend an. Die Wahl 2020 hatte er gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Seine Wahlniederlage hatte er bis heute nicht akzeptiert.