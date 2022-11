Sony will in Zukunft vor allem Papier für Verpackungen nutzen. Auch größere Geräte will Sony in Zukunft möglichst ohne Plastik verpacken. Dafür nannte die Firma allerdings noch kein Datum. Laut Schätzungen wurden im Jahr 2019 rund 350 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert.