Wasserstand des Neusiedler Sees auf tiefstem Wasserstand seit 1965

Durch die derzeitige Hitzewelle wird sich die Trockenheit in einigen Regionen Österreichs verschärfen. So hat der Neusiedler See am Montag den tiefsten Wasserstand seit Beginn der Aufzeichnungen 1965 erreicht. Der Wasserstand ist sogar um einen Zentimeter niedriger als im bisherigen Rekordmonat im September 2003.