Die Glasgow Rangers gingen in der 57. Minute in Führung, aber Eintracht konnte in der 69. Minute ausgleichen. Als es nach 90 Minuten immer noch 1:1 stand, ging das Spiel in die Verlängerung. Weil in der Verlängerung auch kein Tor fiel, musste das Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden.

Erklärung: Europa League und Champions League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Mannschaften aus Europa gegeneinander. Auch die Champions League ist ein Fußball-Bewerb. Dort spielen aber nur die besten Mannschaften Europas gegeneinander.