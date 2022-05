Erstes Formel-1-Rennen in Miami mit Verstappen-Sieg

Zum ersten Mal hat am Sonntag in Miami in den USA ein Formel 1-Rennen stattgefunden. Weltmeister Max Verstappen gewann das Rennen für Red Bull. Auf Platz 2 landete Charles Leclerc, sein Ferrari-Kollege Carlos Sainz schaffte es auf den 3. Platz.