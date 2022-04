Sollte es an Schulen wieder zu positiven Corona-Fällen kommen, kann die Maskenpflicht aber wieder schnell und vorübergehend eingeführt werden. Die Schüler müssen auch weiterhin einmal pro Woche einen PCR-Test machen. In den Klassen muss schon seit längerem keine Maske mehr getragen werden. Allerdings gilt die Maskenpflicht noch auf den Gängen und in den Toiletten.