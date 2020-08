Wieder Proteste gegen Polizei-Gewalt in den USA

In den USA in der Stadt Kenosha gibt es momentan wieder Proteste gegen Polizei-Gewalt. Grund dafür ist, dass der Afro-Amerikaner Jacob Blake von Polizisten verletzt wurde. Die Polizisten haben ihn mehrfach mit Pistolen in den Rücken geschossen. Das ist auch auf einem Video zu sehen. Der Vorfall wurde auch von den 3 Kindern von Jacob Blake beobachtet. Blake wird jetzt in einem Krankenhaus behandelt.