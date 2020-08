Parlaments-Wahl in Hongkong wird verschoben

Die Parlaments-Wahl in Hongkong wird verschoben. Das kündigte die Regierungschefin Carrie Lam an. Die Wahl sollte eigentlich im September stattfinden. Der Grund für die Verschiebung ist laut Lam der Corona-Virus. Es stecken sich jetzt wieder mehr Menschen in Hongkong mit dem Virus an. Für die Verschiebung nutzte Lam ein selten verwendetes Gesetz. Dieses ist schon fast 100 Jahre alt.