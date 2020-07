Stärkster Anstieg der Corona-Neuinfektionen in China seit April

In China steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder an. Am Montag gab es den höchsten Anstieg seit April. Innerhalb von 24 Stunden infizierten sich 61 Menschen mit dem Corona-Virus. Einige der Neuinfektionen gab es in der Stadt Dalian. Die Behörden ordneten Corona-Tests für Hunderttausende Bewohner von Dalian an. Außerdem wurden mehr als 400 Flüge nach Dalian gestrichen.