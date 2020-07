Wieder mehr als 1.000 Corona-Infizierte in Österreich

Erstmals seit dem 19. Mai haben in Österreich wieder mehr als 1.000 Menschen den Corona-Virus. Die meisten Corona-Infizierten gibt es in Oberösterreich, dort sind es mehr als 400. An zweiter Stelle liegt Wien, gefolgt von Niederösterreich, der Steiermark, Salzburg, Tirol, Kärnten und dem Burgenland. Die wenigsten Corona-Fälle gibt es derzeit in Vorarlberg.