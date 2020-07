Die Russen haben mit großer Mehrheit für eine Änderung der Verfassung gestimmt. 78 Prozent der Russen wollen also, dass Präsident Wladimir Putin noch mehr Macht bekommt. Die neue Verfassung erlaubt Putin auch weitere Amtszeiten als Präsident. Er könnte damit bis zum Jahr 2036 an der Spitze des Staates bleiben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Bisher durfte der russische Präsident nur 2 Amtszeiten hintereinander regieren. Putin war allerdings schon 4 Amtszeiten lang Präsident. Er war zwischendurch Regierungschef und durfte deshalb noch 2 Mal Präsident werden.

Erklärung: Verfassung

Die Verfassung ist das höchste aller Gesetze in einem Land. Darin stehen zum Beispiel die Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen. In der Verfassung steht auch, was Politiker dürfen und was sie nicht dürfen.