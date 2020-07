Unfallursache Nummer 1 in Österreich ist Ablenkung

Im Vorjahr gab es in Österreich rund 11.200 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, weil die Fahrer abgelenkt waren. Das hat die Statistik Austria erhoben. 94 Menschen sind bei diesen Unfällen sogar gestorben. Die größte Ablenkung beim Fahren ist das Handy. 2019 vermerkte die Polizei 120.000 Fahrer, die gegen das Handy-Verbot am Steuer verstoßen haben. Handys dürfen im Auto nur mit sogenannten Freisprech-Einrichtungen verwendet werden.

© APA (dpa)

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen.

Erklärung: Freisprech-Einrichtung

In vielen Autos gibt es eine Freisprech-Einrichtung. Damit können die Fahrer telefonieren ohne das Handy in die Hand nehmen zu müssen. So werden sie nicht so leicht vom Handy abgelenkt. Wenn Fahrer ohne Freisprech-Einrichtung im Auto telefonieren und erwischt werden, müssen sie eine Geldstrafe bezahlen.