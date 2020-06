Die AUA fliegt seit Montag wieder

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der erst Flug ging am Montag in der Früh nach München. Die Passagiere des Fluges wurden am Flughafen Wien von jubelnden AUA-Flugbegleiterinnen empfangen. Zunächst will die AUA 37 Städte regelmäßig anfliegen. Das ist nur ein sehr kleiner Teil der Flüge, die vor der Corona-Krise durchgeführt wurden.