Laudamotion-Mitarbeiter sollen über neuen Kollektiv-Vertrag abstimmen

© APA (Archiv)

Laudamotion gehört seit 2 Jahren zur irischen Billig-Fluglinie Ryanair. Ryanair verlangte von der Gewerkschaft einen neuen Kollektiv-Vertrag. Ohne den neuen Kollektiv-Vertrag wollte Ryanair den Laudamotion-Stützpunkt in Wien zusperren. Dadurch hätten 300 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.

Erklärung: Kollektiv-Vertrag

Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag für alle Arbeitnehmer in einem Beruf. Es gibt Kollektiv-Verträge für viele verschiedene Berufe und ihre Mitarbeiter. In einem Kollektiv-Vertrag stehen die Rechte der Mitarbeiter. Darin steht aber auch, was sie in ihrer Arbeit tun müssen und wie viel Lohn sie bekommen. Der Kollektiv-Vertrag soll die Arbeitnehmer schützen.