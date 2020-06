Trump droht mit Einsatz der Armee gegen Unruhen in den USA

Seit Tagen gibt es in vielen Städten in den USA gewaltsame Proteste. Dabei wurden auch Geschäfte zerstört und Polizei-Autos in Brand gesetzt. US-Präsident Trump hat jetzt damit gedroht, das Militär gegen die Demonstranten einzusetzen "Wir beenden die Unruhen und die Gesetzlosigkeit, die sich in unserem Land ausgebreitet haben", sagte Trump.