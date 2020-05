Beginn der schriftlichen Matura in Österreich

Am Montag hat in Österreich die schriftliche Matura an den AHS mit Fächern wie Biologie oder Physik begonnen. Ab Dienstag folgen dann bis 4. Juni die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe, Französisch, Latein, Griechisch und Italienisch. Auch die Fach-Klausuren an den berufsbildenden höheren Schulen begannen am Montag.