Der Schicht-Betrieb an Schulen hat am Montag begonnen

In Österreich haben am Montag die Schulen nach 9 Wochen wieder geöffnet. Allerdings nur im Schicht-Betrieb. Das heißt, dass die Hälfte der rund 700.000 Schüler abwechselnd in den Unterricht gehen. Das häufigste Modell in Schulen ist nun, dass die eine Hälfte der Schul-Klasse von Montag bis Mittwoch zur Schule geht und die andere Hälfte geht am Donnerstag und Freitag. In der nächsten Woche ist es dann umgekehrt.