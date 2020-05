Wiener freuen sich auf baldige Wieder-Eröffnung ihrer Lokale

Wegen der Corona-Krise waren die Lokale in den vergangenen Wochen geschlossen. Ab Freitag können die Lokale aber wieder aufsperren. Darauf freuen sich 80 Prozent der Wiener, hat eine Online-Umfrage ergeben. Sie wollen so schnell wir möglich wieder in ein Lokal gehen.