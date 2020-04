Keine Corona-Kontrollen im Privat-Bereich

Ab 1. Mai gelten in Österreich neue Corona-Regeln. Zum Beispiel dürfen sich wieder mehr Personen in der Öffentlichkeit treffen, aber nicht mehr als 10 Personen. In privaten Wohnungen oder Häusern sollen sich auch nicht mehr als 10 Personen treffen. Das wird aber nicht kontrolliert werden. Das hat Gesundheits-Minister Rudolf Anschober erklärt.